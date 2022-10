Na wijkrenovatie in Lot zijn nu ook in Beersel aan de beurt

Zennevallei Illegalen en zwartwer­kers betrapt tijdens grote politiecon­tro­le

De politie van de zone Zennevallei organiseerde een grote controle in verschillende zaken die zich specialiseren in de export en de verkoop van tweedehands wagens. In Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw kregen een tiental garages bezoek. “Heel wat inbreuken werden vastgesteld”, klinkt het in een persbericht. “Dat gaat van niet correct invullen van garageregisters, het niet aangeven van het handelsadres, werken met illegalen en niet ingeschreven werknemers tot het niet bezitten van de geldige vergunning voor uitbating. Door Haviland werden verschillende milieu-inbreuken vast gesteld die op korte termijn opgelost moeten worden.” De RSZ, Toezicht sociale Wetten, FOD Financiën, RVA en Haviland werkten mee aan de actie. De zone kondigt aan dat er voor het einde van het jaar zeker nog een actie volgt.

