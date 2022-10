Na wijkrenovatie in Lot is nu ook Beersel aan de beurt

Alsemberg LeNoise brengt eerbetoon aan bejubeld album van Neil Young

Liefhebbers van Neil Young konden de voorbije week in CC de Meent in Alsemberg hun hart ophalen. Vijftig jaar na het verschijnen van de Canadese singer-songwriter zijn bekendste Album ‘Harvest’ blies de Limburgse groep LeNoise de plaat nieuw leven in. Het idee van de ode aan de plaat kwam van drummer en zanger Jo Smeets. Normaal speelt LeNoise in een bezetting van vier, maar voor deze tour hebben ze nood aan enige versterking. Die vonden ze in twee topmuzikanten. Franky Saenen van The Scabs komt de band uit de nood helpen op de piano en Davy Jansen zorgt voor de pedal steel die broodnodig is en mooi doorklinkt op de plaat en in de show. Een warm publiek kan terugblikken op een geslaagd concert en ging met een voldaan gevoel naar huis. De band zelf is nog maar net begonnen aan hun tour en spelen dit weekend tot vier keer toe de show. De komende weken reizen nog over door het hele land met het eerbetoon.

1 oktober