N-VA’ers Weyts, Demesmaeker en Coppens ruimen samen met collega’s zwerfvuil langs het kanaal

Beersel Opnieuw senioren­feest in de Meent

De Beerselse vijfenvijftigplussers kunnen op maandag 12 of dinsdag 13 september opnieuw samen komen tijdens een het seniorenfeest. Het beloofd een gevarieerde namiddag te worden met het programma ‘Showtime’ van cabaretier Hugo Symons, jongleur en magicien Huub Cooijmans, accordeonist Thomas Julian en zangeres Micha Mara. Een lekkere broodmaaltijd en een gezellige dansavond met Rudi Tastenoe sluiten het feest af. Het feest vindt plaats in CC de Meent en start om 14 uur. Wie zich wil inschrijvan kan dat via de gemeentelijke website. Er wordt een bus ingelegd voor wie niet op eigen houtje naar het feest kan komen. Inschrijven is wel verplicht en deelnemen kost 5 euro. Meer info via 02/359.07.28 of senioren@beersel.be.

2 september