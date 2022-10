Muzikanten Brassband Alsemberg komen eindelijk nog eens uit hun kot

Dworp Sergio en co lokken massa volk naar Dworp

Dinsdag is het hoogdag in Dworp want dat is het jaarmarkt in de Beerselse deelgemeente. Het jaarmarktcomite organiseerde in de aanloop naar de feestmarkt al een pak activiteiten. Vooral op zondag lokte dat heel wat mensen naar het centrum. Onder andere Sergio en het clownsduo Pipo en Pipette traden op. Wie wilde kon zijn huisdier laten wijden tijdens een dierenwijding na de wekelijkse mis die voor de gelegenheid in het Dworps gehouden werd. Aan het einde van de dag was er ook nog een Sint-Goriksworp. Dworp is duidelijk opgewarmd voor de jaarmarkt.

17 oktober