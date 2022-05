Muurschilderij is blijvend eerbetoon aan coronaslachtoffers

Het was kunstgroep Apart die het voortouw nam en de voorbije weken aan de slag ging. Maar ook scholen en andere vrijwilligers konden een handje mee helpen zodat het kunstwerk een eerbetoon geworden is van alle inwoners. De brug aan de Kerkhofstraat bleek wel in slechtere staat dan gedacht waardoor beheerder Agentschap Wegen en Verkeer eerst nog een paar herstellingen moest uitvoeren. “Ze waren wel geschrokken van de toestand van de brug en hadden veel meer werk dan ze gedacht hadden, de tweede kant van de brug wordt na deze opening verder afgewerkt”, zegt schepen van Cultuur Elsie Degreef (N-VA). “Maar het resultaat is een mooie samenwerking tussen Apart en de gemeente Beersel. Het gemeentebestuur zorgde voor de communicatie, de inschrijvingen en de veiligheid: nadars, de betonblokken, verkeersborden en de ondersteuning voor het buurtfeest via de subsidie buurtcultuur. Apart zorgde voor sponsering bij de Nationale Loterij en Gamma Sint-Pieters-Leeuw, Colora en Thiry Paints stelden verf en materiaal ter beschikking. En natuurlijk het belangrijkste: de vele uren werk die ze erin hebben gestoken. Hele dagen zijn ze hier geweest om kinderen en volwassen, scholen en verenigingen te begeleiden bij het schilderen. Er kwam echt heel veel bij kijken.”