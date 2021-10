“Mogen wij vragen waarom u zich niet aan uw huisarrest houdt?”: doodbrave dame (81) wordt wekenlang gestalkt door dienst Elektronisch Toezicht

Dworp‘Goeiedag mevrouw, we willen even controleren hoe het met uw elektronische enkelband zit.’ Beeld u in dat u een oproep met min of meer die boodschap krijgt, terwijl u zich van geen kwaad bewust bent. En beeld u in dat die oproepen wekenlang terugkeren, vaak op onmogelijke uren. Het overkwam een 81-jarige, doodbrave dame uit Beersel. “Mijn moeder is hier onderdoor gegaan. Ze moest zelfs een kalmeermiddel nemen.”

Het eerste telefoontje naar de dame werd midden september gepleegd. Aan de lijn hing het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht (VCET), de dienst die er op toeziet dat mensen met een elektronische enkelband hun straf volgens de regels thuis uitzitten. Wie zo’n enkelband draagt en toch zonder toestemming op stap gaat, krijgt van hen dus een oproep om uitleg te vragen.

Eén persoon die onder elektronisch toezicht stond, heeft zich daar in de voorbije weken echter niet aan gehouden. Het VCET kreeg meermaals een alarmmelding, maar de persoon die ze telefonisch op het matje riepen was niet de vrijvoeter die ze zochten. Het was wel de 81-jarige moeder van Martine De Smet. De dame kwam nooit eerder in aanraking met het gerecht en heeft niets op haar kerfstok staan.

Quote Mijn moeder sliep haast niet meer. En intussen had ze de mensen aan de andere kant van de lijn wel al duidelijk gemaakt dat ze bij de verkeerde waren Dochter Martine De Smet

“Dat eerste telefoontje kwam op 16 september”, vertelt Martine. “En daarna zijn er nog heel wat gevolgd, en dat op de meest onmogelijke momenten van de dag. Om 22 uur ’s avonds, om 1 uur ’s nachts en meermaals om 5 uur in de ochtend. Mijn moeder sukkelt met haar gezondheid en heeft niet altijd opgenomen omdat we haar gewaarschuwd hadden. Een onbekend nummer neemt ze maar beter niet op. Ze is al zo kwetsbaar.”

“Eerst had ik niet door dat ze zo gestalkt werd. Ze liet wel al eens vallen dat ze een paar vreemde telefoontjes gekregen had. Maar toen ze er onlangs nog eens over begon en ik de ongerustheid van haar gezicht kon aflezen, ben ik beginnen doorvragen. Toen bleek dat het bellen niet gestopt was en dat ze er helemaal onderdoor ging. Ze sliep haast niet meer... Terwijl ze de mensen aan de andere kant van de lijn intussen wel al duidelijk had gemaakt dat ze bij de verkeerde waren.”

“Mijn moeder sukkelt met haar gezondheid en dit kan ze er echt niet bij hebben. Dat zo’n doodbraaf mens constant lastiggevallen wordt... Daar kan ik echt niet bij. En dat ondanks het feit dat de mensen die haar belden, te horen kregen dat mijn moeder onmogelijk de persoon met de enkelband kon zijn. Dat maakte me erg kwaad.”

Volledig scherm De moeder van Martine De Smet werd op verschillende momenten van de dag opgebeld door het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht. © rv

Eerst probeerde Martine het nummer nog te blokkeren, maar vervolgens werd er gewoon met andere nummers gebeld. Uit pure wanhoop stuurde ze dan maar een mail naar het VCET. Daarop liet een justitie-assistente haar weten dat één van de mensen onder elektronisch toezicht wellicht een fout nummer doorgegeven had aan de gevangenis. Maar ze kon haar moeder niet helpen, omdat het onmogelijk was voor de mensen van de dienst om het telefoonnummer uit het dossier te wissen.

“Dat er een fout gebeurd was, wist ik intussen zelf ook wel”, zucht Martine. “Maar dat ze die niet eens konden rechtzetten... Absurd! Het enige wat mijn moeder naar verluidt kon doen, was aan de telefoon nog maar eens expliciet vragen om haar nummer te verwijderen. Ik viel bijna van mijn stoel, want dat hadden we al gedaan! En toch bleven de telefoontjes komen... Door die stroom aan telefoontjes raakt mijn moeder nu al in paniek wanneer iemand belt. Ze neemt zelfs een kalmeermiddel... Die mensen aan de andere kant van de lijn beseffen niet wat ze aanrichten.”

Moeder in tranen

Ten einde raad gooide Martine haar ergernis op Facebook. Eén van haar kennissen kon vervolgens achter de schermen uitvissen wat er aan de hand was. “De dienst ICT van het VCET zou de fout nu rechtgezet hebben”, vertelt ze. “Donderdagavond hebben ze me zelf nog gebeld om dat nieuws te melden. Ik heb mijn moeder meteen laten weten dat er een oplossing was. Ze is in tranen uitgebarsten, zo groot was de opluchting. Ik ben blij dat er eindelijk iets ondernomen werd, maar het is wel via omwegen gebeurd. Ik heb nog altijd geen enkel idee waar ik via officiële weg had moeten aankloppen.”

Quote Van zodra men bij het VCET op de hoogte was van het probleem heeft men een oplossing gezocht. We begrijpen natuurlijk dat dit niet aangenaam was voor de dame in kwestie.” Woordvoerster Liesbeth Wyseur

Het VCET valt onder de bevoegdheid van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse overheid. Daar bevestigt woordvoerster Liesbeth Wyseur dat de moeder van Martine gerust kan slapen. “De dienst ICT heeft het nodige gedaan zodat het nummer niet langer in het dossier vermeld staat”, zegt Wyseur. “Het klopt wel dat niet iedereen zomaar aanpassingen kan doorvoeren. Maar zodra men bij het VCET op de hoogte was van het probleem, heeft men een oplossing gezocht. Maar we begrijpen dat dit niet aangenaam was voor de dame in kwestie.”

Wat de persoon die eigenlijk gecontacteerd moest worden in de voorbije weken allemaal uitgespookt heeft, is niet geweten. “Maar achter de schermen zal alles verder uitgezocht worden”, zegt Wyseur nog. Zij heeft ook nog een advies voor wie ongewenste telefoontjes krijgt van het VCET. “Je kan dit het best signaleren door een klachtenformulier in te vullen. Elke klacht wordt bekeken en behandeld.”