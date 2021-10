Minstens twee woningen onbewoonbaar na zware dakbrand in Lot

brussel “Wij werken en wonen hier, maar hebben nul rechten”: meer dan 2.000 sans-pa­piers uit heel België betogen in Brussel voor regularisa­tie

4 oktober Sans-papiers betogen in Brussel en willen erkenning. België telt 150.000 inwoners zonder papieren. Sommigen wonen hier een jaar. Anderen vijf of wel twintig jaar. “We werken hier, onze kinderen groeien hier op. En toch hebben we geen rechten wanneer we ons werk verliezen of ziektekosten moeten dragen. We zijn onzichtbaar.”