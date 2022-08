Minister schept duidelijkheid over toenemend vliegverkeer Zennevallei

Heel wat politici kregen vragen van inwoners over het toenemende vliegverkeer omdat sommigen dachten dat de vliegroutes op de nationale luchthaven aangepast werden. Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) kreeg als inwoner van de Beerselse deelgemeente Dworp ook klachten binnen en deed navraag. “Er is niets gewijzigd aan de vliegroutes”, laat hij via sociale media weten. “Wel staat er sinds afgelopen zaterdag een sterke noordoostenwind die maakt dat men nu andere banen moet gebruiken zowel overdag als tijdens de nacht. Voor landingen overdag en ’s nachts schakelt men dan over naar baan 01 die het Westen van Brussel overvliegt, voor opstijgingen gebruikt men baan 07 richting Mechelen of Leuven-Rechtdoor. Volgens de laatste weersvoorspellingen zal de wind pas draaien en afnemen vanaf zaterdag en zal er dan terug normaal baangebruik zijn.” Vooral de inwoners van Beersel, Sint-Genesius-Rode, Drogenbos en Linkebeek zullen merken dat het aantal vliegtuigbewegingen fors toegenomen is. Alleen al vanochtend tussen 6 uur en 8 uur landden er veertien vliegtuigen via die aangepaste route in Zaventem.