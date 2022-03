Man verstopt vuurwapen in kamer zoon (6)

In een onderzoek naar hacking voerden de speurders op 19 november 2019 een huiszoeking uit bij de man. In de slaapkamer van zijn 6-jarige zoon werd in een kluis een semi-automatisch handvuurwapen aangetroffen, inclusief lader en patronen. Omdat hij hiervoor geen vergunning had, werd het in beslag genomen. Bovendien werd in de gezinswagen pepperspray aangetroffen. “Meneer staat bekend als lid van de Outlaws”, aldus het parket. “Het is toch verregaand om bij een kind dergelijk wapen te verstoppen.” Er werd de man een minnelijke schikking van 600 euro aangeboden maar hier ging hij niet op in, daarom werd hij gedagvaard. Zijn advocaat vroeg de vrijspraak. “Hij heeft die wapens nooit gezien en ze zijn dus niet van hem beweert hij. Ook op de inventaris van de huiszoeking stond hier trouwens niets van.” Oorspronkelijk was de uitspraak al voorzien voor eind november maar door allerlei procedureperikelen zal er nu pas op 27 april uitspraak komen in het dossier.