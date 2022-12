Man (69) overlijdt in verdachte omstandigheden in Huizingen, echtgenote opgepakt voor verhoor

Halle Sint brengt Lembeekse judoka’s nieuw clubshirt

De Sint is intussen alweer onderweg naar Spanje, maar vlak voor zijn vertrek ging hij toch nog even langs bij Judoclub Lembeek-Halle. Aan de blije gezichten te zien, vielen zijn geschenkjes zeer in de smaak. De kinderen weten dus weer waarom ze ook het komende jaar braaf moeten zijn.

8 december