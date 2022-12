Man (33) komt om door messteek na ruzie met 17-jarige stiefdochter: parket opent moordonderzoek

Lange tijd was het onduidelijk wat er zich op kerstdag had afgespeeld in de Goudkasteellaan in Huizingen. Buurtbewoners waren verbaasd toen ze plots minstens drie ziekenwagens en een MUG-team in hun wijk zaken arriveren. Daar kwamen vervolgens nog enkele combi’s van de lokale politiezone Zennevallei bij. De hulpdiensten hadden rond 16.45 uur een paniekoproep ontvangen waarbij onmiddellijk duidelijk was dat er zich iets ernstig had afgespeeld in het huis. “Een buurvrouw van E. kwam mij al snel zeggen dat hij er enorm slecht aan toe was”, zegt één buurtbewoonster. En dat bleek ook zo. Het medisch personeel probeerde de dertiger nog te reanimeren, maar alle hulp kwam helaas te laat. Er werd politielint gespannen en het parket stuurde het labo en een wetsdokter ter plaatse voor onderzoek, toen nog naar aanleiding van een verdacht overlijden.

In de woning bevonden zich naast E. ook zijn vriendin H. en drie van haar vijf kinderen. “En ik zag nog hoe de kinderen met een kap over het hoofd in een combi stapten terwijl H. in een andere combi moest gaan zitten”, vertelt buurvrouw Nancy Daems. “Daarom ben ik bij H. gegaan. Ze zei dat de hel opnieuw was losgebarsten – dat er heel wat ruzie was geweest. Maar ze zou ook niet echt zeker zijn van wat er is gebeurd. Eén van de kinderen zou met een mes voor E. zijn gaan staan waarop die riep dat ze maar moesten steken. Hij nam uiteindelijk het mes af en stak er zichzelf mee. H. zag het bloed, deed zijn T-shirt naar omhoog en kuiste het bloed af met een schotelvod. Dat is althans alles wat zij mij vertelde toen ze in de combi zat. Wat later zag ik nog een vierde kind van H. naar de woning komen. De vijfde dochter woont aan de zee.” Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde bevestigt die eerste verklaringen van de vrouw. “Het slachtoffer was aanwezig met zijn vriendin en de kinderen van de vrouw, twee meisjes van 13 en 17 en een jongen van 15 jaar”, zegt Vercarre. “Een oudere meerderjarige zoon was niet aanwezig in het huis. Volgens het verhoor van de vrouw en de twee minderjarige kinderen zou er een ruzie zijn geweest tussen het 17-jarig meisje en haar stiefvader, waarbij zij hem bedreigd zou hebben met een mes. volgens het meisje zou de man het mes dan afgenomen hebben en zichzelf met het mes gestoken, maar dit lijkt niet overeen te stemmen met de bevindingen van de wetsarts. Nog volgens de wetsarts kwam de man om het leven door een messteek in de hart- en longstreek. De moeder en haar 13-jarige dochter zouden in een andere ruimte van het huis geweest zijn en de feiten niet gezien hebben. De 15-jarige zoon zou wel aanwezig geweest zijn bij de feiten en moet nog verhoord worden.” Het parket stapte maandagochtend met de onderzoeksrechter af. “Voor de 17-jarige zal door het parket een jeugdrechter gevorderd worden met het verzoek haar in een gesloten instelling te plaatsen”, besluit Vercarre. “Morgen zal er nog een autopsie op het lichaam van het slachtoffer gebeuren.”

Volgens sommige buren waren er nooit echt zichtbare problemen bij het gezin. Maar buurvrouw Daems wist beter. “De man van H. stierf in 2012 en zowat anderhalf jaar later trok E. in de woning als nieuwe partner van H.”, zegt de vrouw. “Maar met de kinderen werkte het echt niet. Zij wilden hem nooit als hun vader accepteren. Zei hij wat ze wel of niet mochten of moesten doen, dan wilden ze dat nooit accepteren. En H. zei ook regelmatig dat er problemen waren. E. kon dan ook vaak zeer uitdagend zijn. ‘Ik heb hier al in een hel geleefd en niemand heeft mijn noodkreten gehoord. Ik heb nochtans veel instanties uitgesproken’, zei H. daarover tegen mij. Er liepen zelfs procedures om de kinderen te laten plaatsen. Maar het was intussen ook de bedoeling geworden dat E. zou verhuizen. Hij had een huis in Geraardsbergen gekocht en had mijn auto zelfs nog geleend om wat spullen te verhuizen. Wat hij hier dus vanavond deed begrijp ik ook niet echt. Voor mij hield hij naar de buitenwereld altijd de schone schijn op door bij buren te gaan werken aan hun auto’s of door een haag af te doen, maar binnenshuis moet hij echt een tiran zijn geweest.”

