Licht uit aan Kasteel, sporten aan 17 graden en geen nieuwe aanwervingen meer: zo spaart Beersel energie en geld uit in crisistijden

Beersel Jenlo en Samaveda toonden zich tijdens tweede brouwerij­con­cert

Dit weekend vond het tweede brouwerijconcert plaats op het terras van het Boerenerf in Huizingen. Samaveda, het jeugdkoor van de Jeugdmuziekschool Mierennest, zong twaalf liedjes onder leiding van Gerda Blondeel en hun klarinetensemble onder leiding van Daan Merckx bracht vier muziekstukken. Na een korte pauze was het de beurt aan het Orff Ensemble Jenlo, zij brachten muziekstukjes met titels aangepast aan de locatie zoals ‘Een blokfluit Sonate voor Lambiek’. Volgende week zaterdag op 1 oktober spelen de Koninklijke Fanfare Eendracht Maakt Macht en de Koninklijke Fanfare Sint-Jozef Kesterbeek/Dworp in de lambik-O-droom in Brouwerij 3 Fonteinen en de reeks brouwerijconcerten wordt afgesloten in Bierhuis Oud Beersel op zondag 9 oktober met het jazzcombo en een leerkrachtencombo van Academie Orfeus. “Dit is een toffe formule is om te genieten van heerlijke Beerselse muziek op fijne en interessante locaties”, zegt schepen van Cultuur Elsie De Greef (N-VA). Later dit jaar organiseert CC de Meent ook op andere locaties activiteiten. Zo vindt op 16 oktober een eerste klassieke concert in een reeks plaats in het Huis van Herman Teirlinck plaats. De musici brengen telkens een aangepast en exclusief programma ‘In de geest van Teirlinck’.

10:44