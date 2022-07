Leegstaande panden worden sociale woningen dankzij WarmNest

Het project WarmNest is een samenwerking tussen Energiehuis 3Wplus, Klimaatpunt en de verschillende gemeenten in Halle-Vilvoorde met steun van Vlaanderen en provincie Vlaams-Brabant. Op het grondgebied van Halle zijn er al drie sociale woningen bijgekomen, voor Sint-Pieters-Leeuw gaat het om twee woningen. “In de Halse deelgemeente Buizingen zijn in één gebouw drie appartementen omgevormd tot sociale woningen,”zegt An Verspecht van Klimaatpunt. “De eigenares kwam met ons in contact nadat één van de drie appartementen onbewoonbaar werd verklaard. Ze was zo tevreden over het resultaat en onze begeleiding dat ze ook de twee andere appartementen heeft laten renoveren. Alle drie de appartementen zijn intussen bewoond.”

In Sint-Pieters-Leeuw ging het om twee woningen met drie en vier slaapkamers. Er komen nog minstens vijf sociale woningen bij. Dit najaar wordt in Sint-Pieters-Leeuw een werf opgestart waarbij drie woongelegenheden in één appartementsgebouw een grondige opknapbeurt krijgen om nadien sociaal verhuurd te worden. In Halle en in Lembeek is er telkens één renovatieproject aan de gang. “Het huis in de Sterrestraat in Lembeek is zo goed als klaar. Het dak en de ramen werden vernieuwd en de zoldervloer en de spouwmuren werden geïsoleerd. Verder hebben