Landbouwers zien velden bebost worden. Parlementslid pleit voor herziening pachtwetgeving

De Vlaamse overheid wil in het nationaal park Brabantse Wouden het bosareaal fors opkrikken en daarom koopt ANB vooral in de rand rond Brussel heel wat landbouwgronden aan om ze dan later te bebossen. Enkele maanden geleden trokken in Beersel al landbouwers aan de alarmbel. Vlaams Parlementslid Klaas Slootmans en stelde nu in het Vlaams Parlement vragen aan Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V). “Hoewel het regeerakkoord het tegendeel beloofde, ging het in ruim de helft van de gevallen om verpachte landbouwgrond waardoor heel wat boeren hun broodwinning verloren zagen gaan”, aldus Slootmans na de zitting. “De landbouwers hebben normaal een voorkooprecht als pachters maar in het algemeen belang zet de overheid hen buitenspel want dan geldt dat voorkooprecht niet.” Het parlementslid pleit er dan ook voor om de pachtwetgeving aan te passen en bebossing alvast niet meer als reden aan te halen om het voorkooprecht van de overheid uit te oefenen.