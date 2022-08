Landbouw moet mogelijk wijken voor Nationaal Park Brabantse Wouden: “Pachtovereenkomsten worden opgezegd”

Beersel Beersel investeert in zandzakken­ma­chi­ne

Het gemeentebestuur van Beersel investeerde in een nieuwe machine om zandzakjes te vullen. De voorbije jaren werd duidelijk dat er ook in Beersel heel wat overstromingsgevoelige locaties zijn en daarom wil de gemeente inwoners die er nood aan hebben op kritieke momenten aan zandzakjes helpen. “De machine kan tot 3.000 zandzakjes per uur vullen waardoor de technische uitvoeringsdienst sneller kan uitrukken met voorraden zandzakken. Op twaalf verdeelpunten kunnen inwoners dan terecht om zandzakjes op te halen. Wanneer code geel of groen van kracht is kan iedereen ook maximaal vijftien zandzakjes afhalen in de gemeenteloods in Huizingen.

