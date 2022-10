Lambik-O-droom decor voor nieuwe aflevering in reeks Brouwerijconcerten

Beersel Service­club organi­seert GOUD-event ten voordele van sociale doelen

Serviceclub Kiwanis Beersel organiseert opnieuw een ‘GOUD-event’. De activiteit brengt geld in het laatje voor sociale doelen die Beerselaars die het financieel moeilijk hebben vooruit helpen. Van 19 uur tot 22 uur is er een openingsreceptie in DOC in Alsemberg gevolgd door een stijlvol diner met koude en warme buffetten en een veiling ten voordele van de sociale doelen. Van 23 uur tot 3 uur is er de GOUD-dansavond met live orkest ‘XL Band’. De benefietavond met diner en bijhorende dranken kost 115 euro, enkel dansen met toegang vanaf 23 uur bedraagt 20 euro. Inschrijven kan voor 24 september via www.kiwanisgoud.be . FRIS, BULO Sint-Victor Alsemberg, Mensen voor Mensen en RETT zijn maar enkele van de projecten die nadien van de opbrengst kunnen genieten.

22 september