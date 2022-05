Laatbloeiers palmen opnieuw foyer de Meent in

De cursisten van de ‘Laatbloeiersacademie’ hebben de voorbije maanden opnieuw geschilderd, gefotografeerd, getekend en andere kunstvormen ontdekt. “De laatste 2 jaren waren ook voor de laatbloeiersacademie niet de makkelijkste”, blikte schepen van Cultuur Elsie De Greef (N-VA) terug. “ Door de steeds veranderende maatregelen kon er op het ene moment maar met een beperkte groep samengekomen worden, dan was het niet langer mogelijk om samen te komen en een week later was het dan weer anders. Cursisten en de begeleiders namen telkens hun verantwoordelijkheid, toonden begrip, maar wat vooral opviel was de veerkracht en de sterke band die er binnen de groepen is. Waar het kon bleef iedereen zo goed en kwaad mogelijk aan de slag gaan. De drang om samen creatief aan de slag te gaan was voelbaar.”