Konijnenplaag langs Brusselse Ring in Lot: jager mag tot eind februari op pad

Halle Intradura schept duidelijk­heid over ‘blauwe zak’: “Oude PMD-zak­ken blijven onbeperkt geldig”

22 januari Afvalintercommunale Intradura schept duidelijkheid over de PMD-zakken. Voortaan mogen er meer soorten plastic in de zak, maar er was onduidelijkheid over hoe lang de oude PMD-zakken gebruikt mogen worden.