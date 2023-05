Kleuters leren fietsen tijdens nieuwe editie ‘Kijk, ik fiets!’

Stad Brussel biedt 180.000 gratis parkeertic­kets aan in juni

In juni zal de Stad Brussel 180.000 gratis parkeertickets uitdelen. Die zijn geldig voor één uur, en te gebruiken in een van de 18 partnerparkings in de Vijfhoek. Zo wil schepen van Economische Zaken, Fabian Maingain (DéFi), meer bezoekers naar de parkings leiden, in plaats van op straat te parkeren.