Kleuters leren fietsen met mama en papa tijdens nieuwe editie ‘Kijk, ik fiets!’

Beersel Oud-sche­pen en erevoorzit­ter van Woonpunt Zenneval­lei Karel Goossens overleden

In Aalst is op maandag 16 mei Karel Goossens overleden op 88-jarige leeftijd. Goossens was onder andere zaakvoerder van het Kartonfabriek Sint-Leonard, maar was bij het grote publiek vooral gekend als schepen in de gemeente Beersel. Hij was gemeenteraadslid van januari 1989 tot december 2000. Van 1995 tot eind 2000 was hij schepen van Openbare Werken en Infrastructuur in Beersel. Later werd hij ook voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Zennevallei. Onder zijn voorzitterschap werden heel wat nieuwe woonprojecten in de Zennevallei gerealiseerd. Hij stichtte ten slotte ook de Lionsclub Kasteel van Gaasbeek. De begrafenisplechtigheid vindt plaats op maandag 23 mei om 11 uur in de Sint-Jan de Doperkerk.

20 mei