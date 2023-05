Keverclub B Bunny’s organiseert opnieuw Volkswagentreffen aan kasteel van Beersel

En plots ligt er toch een regenboog­over­steek­plaats, ook al had de burgemees­ter ‘neen’ gezegd: “Dit kan niet, hoe nobel het doel ook is”

Benoît Cerexhe, burgemeester van de Brusselse gemeente Sint-Pieters-Woluwe, is niet te spreken over het regenboogzebrapad dat plots opdook aan de rotonde Montgomery. Zelf had hij in januari al gezegd dat zo’n oversteekplaats er niet zou komen, wegens “niet bevorderlijk voor de verkeersveiligheid”. Maar daar dacht Brussel Mobiliteit zichtbaar anders over. Volgens is er niets mis met het zebrapad, en is er geen sprake van een onveilige situatie.