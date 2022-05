Jongeman achtervolgt tieners online en op straat: “perversie, pedofiele trekken en een groot recidivegevaar”

Al op zeer jonge leeftijd bleek dat de beklaagde met ernstige seksuele en mentale problemen worstelde. Zo kwam hij als minderjarige al in aanraking met de jeugdrechtbank voor zedenfeiten op andere minderjarigen. Eens 18 geworden uitten deze problemen zich alsmaar meer en duidelijker. In 2015 stapten vier klasgenoten naar de directie nadat hij hen op zijn gsm een filmpje had getoond van een 13-jarig meisje dat zichzelf bevredigde. “Leugens”, was zijn verweer. “Ze zijn gewoon jaloers op mij.” Het parket vervolgt hem niettemin voor het tentoonstellen van kinderpornografische afbeeldingen.

Pushen

Het ging echter verder dan dit. In de jaren daarop zou hij minstens vijf meisjes en een jongen, tussen de leeftijd van 9 en 12 jaar, benaderd hebben via Facebook en hen onder druk hebben gezet om hem naaktfoto’s te bezorgen. “Steeds ging hij volgens dezelfde modus operandi te werk. Hij pusht hen om een naaktfoto te laten zien om hen daarna af te persen of te dwingen er nog te maken”, aldus het parket. “Hierbij deed hij zich voor als een minderjarige jongen of meisje maar hij was toen al weldegelijk meerderjarig.” Ook deze feiten ontkende hij tegen de politie. “Mijn facebookprofiel is gehackt. Ik heb dat niet gedaan”, klonk zijn verweer tegen de politie.

Peter

Niet alleen achter zijn scherm misdroeg de man zich tegenover minderjarigen. In dezelfde periode zou hij ook vier jonge kinderen achtervolgd hebben op hun weg van en naar school, en zou hij een 12-jarig meisje op straat op het achterwerk hebben gemept. “Ze heeft hierna lange tijd angstaanvallen en nachtmerries gehad”, aldus haar advocate. Bij een huiszoeking werd volgens het parket ook een hoop kinderpornografisch materiaal aangetroffen. “Meneer verzint de meest onmogelijke excuses om de feiten te ontkennen”, zei het parket. “Zijn Facebook zou gehackt zijn, hij zou gemanipuleerd zijn door zijn peter. Intussen spreekt de gerechtspsychiater over een perversie, pedofiele trekken en een groot recidivegevaar.” Volgens het parket loopt er intussen in Leuven ook een nieuw gerechtelijk onderzoek tegen de jongeman, opnieuw voor zedenfeiten. Zelf kwam de man, een student rechtspraktijk, tegen de verwachtingen van de rechtbank in niet opdagen op de zitting. De verdediging van de twintiger vroeg de vrijspraak. “We betwisten alle feiten”, klonk het. “Die zijn gepleegd door de peter van onze cliënt. Sowieso is ook de redelijke termijn overschreden en kan er alleen nog een eenvoudige schuldigverklaring worden uitgesproken.” Uitspraak op 3 juni.