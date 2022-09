Jenlo en Samaveda toonden zich tijdens tweede brouwerijconcert

Lot Feest in Lot: de hele dag door activitei­ten tijdens jaarmarkt

Lot maakt zich op voor een feestweekend want het is jaarmarkt in de Beerselse deelgemeente. Op zaterdag 24 september is er om 7 uur al een ontbijt in Buurthuis Babellot. Een half uurtje later begint de rommelmarkt en om 10 uur opent de Koninklijke Fanfare Eendracht Maakt Macht officieel de jaarmarkt. Doorlopend is er een expo van het Heemkundig Genootschap van Witthem over Lot. De verenigingen zorgen voor extra animatie en er lopen een goochelaar en een ballonnenclown rond. Ook dweilorkest Decibells is van de partij. Vanaf 14 uur zijn er optredens van Los Kabrios, Not The Beatles (15.30 uur) en de Belpopband (17 uur). Om 18.30 uur is er dan de traditionele pensenworp waarmee een ballonvaart gewonnen kan worden.

20 september