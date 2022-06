Inbreker zwaait met machete naar achtervolgende buren

De inbraak vond zondagavond plaats. “Rond 20.45 uur werd er ingebroken in een garage in de Bloemhofstraat in Beersel”, verklaart Gilles Blondeau, woordvoerder bij het parket Halle-Vilvoorde. Die straat is gelegen in een wijkje tussen de Stoofstraat en de Laarheidestraat. “De verdachte nam vervolgens de vlucht en nam werkmateriaal mee. Tijdens zijn vlucht werd hij achtervolgd door twee getuigen die hij bedreigde met een kapmes. Hij kon uiteindelijk gevat worden door een patrouille. Het gaat om een 18-jarige man met de Algerijnse nationaliteit. Hij werd ter beschikking gesteld van het parket Halle-Vilvoorde en voor de onderzoeksrechter geleid. Die heeft hem onder aanhoudingsmandaat geplaatst.” De tiener zit dus nog minstens enkele dagen in de cel. De raadkamer zal deze week moeten beslissen of de aanhouding al dan niet verlengd wordt met een maand.

Kindjes getuige

In de buurt wordt alleszins geschokt gereageerd, al is iedereen opgelucht en blij dat de inbreker uiteindelijk ingerekend kon worden. “Zelf was ik aan het bellen toen ik opgeschrikt werd door ruziënde mannen”, zegt een jongen uit de buurt. “Ik zag één man staan aan de parkeerplaatsen in de omgeving van het kruispunt met de Laarheidestraat. Hij gooide een rugzak op de grond en ik zag dat daar wat werkmateriaal in zat. Waarschijnlijk had hij dat gestolen uit die garage. Plots riep hij naar zijn achtervolgers of ze zeker waren dat ze hem wilden achtervolgden. Op dat moment haalde hij een machete uit zijn rugzak. Die mannen, ik schat een vijftal in totaal, deinsden onmiddellijk achteruit. Die gast is vervolgens gaan lopen richting Laarheidestraat, maar ik wist niet hoe het was afgelopen. Goed nieuws dus dat hij is opgepakt. Heel wat buren kwamen overigens af op het geruzie. Zelfs een moeder met een klein kindje was getuige.”

Politie raadt achtervolgen af

De politiezone Zennevallei laat weten dat het geen voorstander is van het achtervolgen van een inbreker. “Bij een inbraak op heterdaad neem je best altijd onmiddellijk contact op met de politie via het noodnummer 101”, vertelt woordvoerster Anneleen Adang. “Wil of durf je dieven toch afschrikken? Maak dan lawaai, steek de lichten aan of open een deur. Mogelijk gaat de dief afgeschrikt zijn en verlaat hij de plaats. Een dief gaat nu eenmaal niet graag de confrontatie aan. We raden aan om vooral te observeren. Kijk naar persoonlijke kenmerken zoals kledij, haarkleur, grootte, de schoenen en schat de leeftijd. Als de dief vertrekt probeer dan ook te onthouden in welke richting hij uitging en eventueel met welk vervoersmiddel. Een nummerplaat en het model van de wagen zijn ook belangrijk. Kortom: geef ons een zo goed mogelijke beschrijving van de persoon en de vluchtrichting. Een dief achterna gaan raden we af omdat de risico’s te groot zijn. Je weet nu eenmaal nooit wie je voor je hebt staan. Bel de politie en laat hen hun werk doen. Zij zijn daartoe opgeleid.”

In 2019 botste een jongeman in Beersel nog tegen inbrekers die hij aan het achtervolgen was. De verdachten bleven onbekend, maar het parket dagvaardde de jongeman toen wel voor Slagen en verwondingen met voorbedachten rade aan een onbekend gebleven persoon. De rechtbank sprak de jonge Beerselnaar vorig jaar wel vrij.

