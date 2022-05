Inbreker die ‘slaapplaats zocht’ krijgt 15 maanden cel

Halle Henry Mentink kiest Halle als tussenstop tijdens ‘krui-tocht’ naar Parijs: “Mooie initiatie­ven zoals LokaalHal­le mogen meer aandacht krijgen”

LokaalHalle heeft zondagnamiddag Henry Mentink ontvangen. De Nederlander is met een kruiwagen vol aarde van over de hele wereld op weg naar Parijs. Bedoeling is om daar na 45 dagen stappen aan te komen. Zijn voornaamste bedoeling: de hele aarde op de Werelderfgoedlijst laten plaatsen. “Initiatieven zoals dit in Halle zijn het waard om even halt te houden”, zegt hij.

8 mei