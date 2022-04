Iedereen kijkt uit naar dertiende Toer de Geuze. Kamperen, kwissen en joggen... Voor deze activiteiten hoef je zelfs geen lambiekliefhebber te zijn

Sint-Pieters-Leeuw Recordat­leet Jean-Pier­re Van Impe (85) overleden. ‘JP Sprint’ pakte sinds zijn 59ste meer dan veertig nationale titels: “Mijn geheime wapen? Ik schiet sneller uit de startblok­ken dan de jongere generatie”

Jean-Pierre Van Impe (85) is overleden. De Leeuwenaar pakte in zijn atletiekcarrière liefst 43 Belgische titels in de atletiek en groeide uit tot één van de sportiefste tachtigers van het land. Het ijzeren gestel van ‘JP Sprint’ was jammer genoeg niet opgewassen tegen de kanker die in zijn lichaam woekerde.

24 april