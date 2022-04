HORAL klinkt tijdens Toerde Geuze met feestelijke Megablend op jubileum

Zennevallei/Pajottenland Meer dan 2.000 bezoekers tijdens Erfgoeddag in Pajotten­land en Zenneval­lei

De Erfgoeddag lokte in het Pajottenland en de Zennevallei 2.300 bezoekers. In Galmaarden, Roosdaal, Beersel, Gooik, Pepingen, Herne en Dilbeek kon het schoolerfgoed van weleer ontdekt worden. Naast schoolfoto’s, oude klasboeken, historische documenten en objecten kon je er ook kennismaken met nostalgische activiteiten. Griffels en leistenen werden beschreven in het mooiste schoonschrift, landkaarten afgedrukt, handwerkjes gemaakt en oude speelplaatsspelletjes kwamen opnieuw tot leven. Erfgoeddag is dit jaar uitgebreid tot een erfgoedweek: tussen 25 en 29 april trekken erfgoedwerkers naar de schoolbanken. Meer dan 1.000 leerlingen zullen nog het culturele erfgoed uit Pajottenland en Zennevallei ontdekken.

25 april