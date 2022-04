Hitmachine Lou Deprijck stelt nieuwe cd voor in Huizingen dankzij tuk tuk van Luc Wauters: “Banden aangehaald door bezoekje met Thaïse taxi”

HuizingenLou Deprijck (76)stelt vrijdag in Huizingen een nieuwe cd voor. De man achter wereldhits als ‘Kingston Kingston’ en ‘Ca Plane Pour Moi’ verkocht miljoenen platen en stond al even niet meer op een podium. Tot Huizingenaar Luc Wauters hem in Lessen opzocht met een Thaise taxi. Hij kreeg Lou zover om er nog eens in te vliegen. En wat blijkt? Het optreden is nog maar de aanzet van een drukke zomer.

Lou Deprijck is net terug in het land. Want doorheen de jaren heeft de muzikant en producer een tweede thuis gevonden in het Thaise Pattaya. Daar heeft hij zelfs een bedrijfje opgericht waarmee hij nu dus ‘The Lost Tapes’ uitbrengt. Het is een compilatiecd met een mix van bekende hits als ‘Kingston Kingston’ en ‘Charlie Brown’ maar ook nieuw werk als ‘Geef mo Buzz, Gerard! en ‘Een twee drie vier’. “Er staan verschillende nummers op die ik schreef voor Lange Jojo”, legt Lou uit. “Maar hij is jammer genoeg overleden. Lange Jojo vroeg me zelf om nadien een eerbetoon voor hem te organiseren. Op 20 juli is het tijdens het Bal National zo ver in Brussel. Dan gaan we hem hulde brengen met een groot feest.”

Gesukkeld met gezondheid

De nieuwe cd wordt voorgesteld in de Flash Back Club in Huizingen waar Lou voor het eerst sinds lang nog eens op een podium staat. De laatste jaren producete hij vooral achter de schermen platen van bekende artiesten. In Pattaya kon je hem wel af en toe eens op de toog van een bar vinden waar hij optrad. “Maar ik heb een paar jaar gesukkeld met mijn gezondheid”, legt Lou uit. “Ik moest even bekomen want er ligt al een heel leven achter mij.”

Waarom Lou dan uitgerekend in Huizingen optreedt? Dat heeft alles te maken met Luc Wauters. “Ik heb hier een tuk tuk staan”, zegt Luc. “Dat zijn de typische taxi’s die in Thailand rond rijden. Daarmee ben ik hem in zijn thuisdorp Lessen gaan opzoeken. Ik dacht wel dat ik hem daarmee kon charmeren. Ik ken hem eigenlijk al heel lang. Want Lou stond met zijn Hollywood Bananas drie keer op de Feesten Ten Blote die ik organiseerde. Uiteindelijk zijn de banden opnieuw aangehaald en kwam het idee om hier in de Flash Back in Huizingen nog eens op te treden.”

Volledig scherm Lou en zijn Hollywood Bananas traden drie keer op tijdens de Feesten Ten Blote in Huizingen en Luc sprong ooit zelf mee op het podium tijdens één van de optredens. © rv

De zanger was vooral in de jaren zeventig en tachtig succesvol. Eerst met Two Man Sound waarvan de Braziliaanse discodeuntjes de wereld veroverden. Nadien deed hij het solo met Lou and The Hollywood Bananas en onderweg blikte hij ook de wereldhit Ca Plane Pour Moi in. Plastic Bertrand vertolkt het nummer al jaren maar het is wel degelijk van Lou. De zanger is nog steeds bekend in Zuid-Amerika bewijzen de Spotify-cijfers. Alleen al in Mexico worden nummers van hem maandelijks tot honderdduizend keer beluisterd. “Ik kreeg in Thailand zelfs al een oorkonde als erkenning voor mijn verdienste in de muziek. Dat komt onder andere door het nummer Pattaya dat ik schreef voor mijn tweede thuis.”

Jonge generatie

Lou heeft nog een nieuw projectje in de steigers. “Ik wil Two Man Sound opnieuw lanceren”, verklapt Lou. “Met een authentieke Lou Deprijck en de jonge generatie aan mijn zijde. Binnenkort breng ik een nieuwe single uit met Melanie Depp en SC Younes. Een zomerhit die zeker gaat aanslaan. Het is leuk om samen te werken met die jonge mensen. Na al die jaren amuseer ik me nog altijd.”

Het optreden van Lou gaat op 22 april door vanaf 19 uur in Flash Back Club op de Henri Torleylaan in Huizingen. De toegang bedraagt 10 euro.

LEES OOK