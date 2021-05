“Hij een enkelband, ik een pijnpomp”: slachtoffer reageert ontgoocheld op nieuws dat ook tweede moordenaar van agente Kitty gevangenis mag verlaten

Lot Kunnen bewoners Zen Factory binnenkort via voetgan­gers­brug over Zenne naar centrum Lot?

5 mei De bewoners van het nieuwe wooncomplex Zen Factory kunnen binnenkort veilig de Zenne oversteken. De ontwikkelaar dient een bouwaanvraag in om een nieuwe brug te bouwen over de rivier. Zen Factory is een woonproject dat werd gebouwd op de site van de oude wolfabriek. Maar wie vanaf daar naar het centrum van Lot wil, moet momenteel de Albert Denystraat volgen om dan zo de brug over de Zenne richting Dworpsestraat te nemen. Daar is veel verkeer en onder andere voor de leerlingen van de vlakbij gelegen school is het dus niet altijd de meest veilige route.