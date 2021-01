Het begon bij een gokje van 5 euro op het WK. Nu riskeert Marie 36 maanden cel met uitstel: “Om de drie minuten een gokje, 16 uur per dag lang”

Het leven van Marie (toen 24) uit Lebbeke kent een voor en een na. Een voor en na het wereldkampioenschap voetbal in Brazilië in 2014. Het WK van Duitsland, van de 7-1, van de Rode Duivels ook, die voor het eerst in 12 jaar nog eens mochten deelnemen en uitgeschakeld werden in de kwartfinale. Voor Marie was het vooral het WK waardoor haar leven veranderde. De vrouw had alles. Ze was knap, populair, had een prachtige vriend en een goedbetaalde job als boekhoudkundig medewerker op een notariskantoor in Beersel. Niets stond een stralende toekomst in de weg. Zoals zoveel Belgen - mannen én vrouwen - keek het koppel zeven jaar geleden uit naar het wereldkampioenschap. Gevoed door de talloze reclameblokken waarin goksites met bonussen goochelden besloten ze in de aanloop naar het tornooi wat geld te storten op de website van Napoleon Games. Het zou het kijkplezier alleen maar vergroten, toch? Groot geldgewin was helemaal de bedoeling niet, maar een zakcentje extra was altijd meegenomen.