Heeft pedofiele turnleraar ook dodelijk slachtoffer op z'n geweten? “We hadden een speciale band maar meer was het niet”

Pedofiele turnleraar uit Lot voorwaarde­lijk vrij

Luc V.P., de vijftiger uit Lot die zich schuldig gemaakt had aan verschillende zedenfeiten tegen minderjarigen, is door de Brusselse strafuitvoeringsrechtbank (SURB) voorwaardelijk vrijgelaten. Dat heeft Belga uit goede bron vernomen en wordt bevestigd door zijn advocaat, meester Marijn Van Nooten. De man had onder meer als leraar bij een turnclub uit Sint-Pieters-Leeuw vijf leerlingen misbruikt. Daarnaast had hij ook zijn eigen kinderen misbruikt, had seksueel getinte chatgesprekken met een minderjarige Canadees en bezat een aanzienlijke collectie kinderporno. In juni 2012 was hij nog veroordeeld tot zeven jaar cel.

30 september