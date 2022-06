Groot bufferbekken voor kerk van Dworp: laatse fase van rioleringswerken eindelijk aangebroken

Zelfs de statige Sint-Gaugericuskerk van Dworp verdwijnt bijna in het niets nu de put gemaakt is voor een groot bufferbekken voor de ingang. De aanleg van het bufferbekken is één van de laatste grote werven van de rioleringswerken in de Beerselse deelgemeente. Sinds begin vorig jaar wordt er in de verschillende straten gewerkt zodat er eindelijk overal een degelijke riolering ligt. De werken aan het bufferbekken lagen even stil omdat de ‘kuip’ helemaal moest uitharden. “Vervolgens wordt een tweede laag beton gestort om dan te starten met de effectieve vloerplaat”, is te lezen op de website van rioolbeheerder Aquafin. “Nadien zullen de wanden van de constructie gevormd worden. Het bufferbekken zit voorlopig op het voorziene schema.” Dit najaar moeten de werken in Dworp helemaal klaar zijn.