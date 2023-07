Groen Beersel kiest definitief voor andere naam ‘WijZijnBeersel’

Jongeren, waaronder 12-jarige, willen aanslag plegen op commissari­aat: “Molotovs op zak, is bijna normaal geworden”

In de nasleep van de dood van de 17-jarige Nahel in Parijs, werd het vorige week ook in Brussel onrustig. Met preventieve aanhoudingen kon de politie voorkomen dat het uit de hand liep in de hoofdstad. Nu blijkt dat een drama nipt vermeden werd, want de politie kon negen jongeren oppakken die een aanslag wilden plegen op het commissariaat in Anderlecht. Maar liefst acht van hen waren minderjarig. “Dat deze jongeren concrete plannen hadden, is zeer onrustwekkend.”