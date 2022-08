Gezinssport Dworp start nieuwe reeks lijndansen

Wevelgem / Sint-Genesius-Rode Belgische tiener die solo de wereld rond vliegt, veilig geland in België

De Belgisch-Britse Mack Rutherford, amper 17, is deze namiddag geland op het vliegveld in Wevelgem. De tiener is bezig aan een rondvlucht om de jongste piloot ooit te worden die solo de wereld rond vliegt. En dat nadat zijn zus Zara (19) in januari al de jongste vrouwelijke pilote ooit was die hetzelfde realiseerde.

22 augustus