Gezinssport Dworp gaat opnieuw lijndansen in Beersel

Beersel zoekt vrijwilli­gers voor BezoekSTER

De gemeente Beersel is op zoek naar vrijwilligers die inwoners willen bezoeken die 80 of 85 jaar werden of worden. De BezoekSTER is een belangrijk project om de tachtigers te bereiken. “De vrijwilligers bieden hen informatie over het zorgaanbod van de gemeente en partners aan de hand van onze seniorengids”, laat de gemeente Beersel weten. “Ze overlopen met hen een vragenlijst. Uit de antwoorden hierop krijgen wij zicht op eventuele zorg- en sociale noden. De vrijwilligers overhandigen een presentje vanuit de gemeente en maken tijd voor een gezellige babbel.

2 januari