Buren reageren op klacht tegen snoepjesfa­briek Joris: “Zelf geen last van lawaai, maar ik kan me er wel iets bij inbeelden”

Afgelopen woensdag kregen ze bij snoepjesfabrikant Joris een ingebrekestelling van Leefmilieu Brussel in de bus. Reden was een klacht rond geluidsoverlast van de directe buren. “Alsof iemand een metalen staaf tegen een radiator laat glijden”, omschreven zij eerder in onze krant. We trokken de straat op om te luisteren naar de andere buren - en het lawaai.