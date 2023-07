Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Beersel vandaag

Uitslaande brand in loods op industrie­ter­rein in Lot: “Houd ramen en deuren gesloten”

In Lot woedde vanavond een hevige uitslaande brand in een loods. Die ging gepaard met veel rook. De afrit Beersel van de Brusselse Ring werd richting Halle zelfs afgesloten. De brandweer is in grote getalen ter plaatse om het vuur te bestrijden en heeft de brand onder controle. Er vielen geen gewonden, maar de oorzaak is nog onduidelijk.