Incident vlak bij Zuidfoor: man die uit raam viel, gearres­teerd voor poging doodslag op vriendin

Een 42-jarige man is gearresteerd op verdenking van poging doodslag in het kader van intrafamiliaal geweld. De man zelf werd zondagavond gewond aangetroffen in de buurt van de Zuidfoor na een val uit een raam. Even later vonden agenten in de woning een bewusteloze vrouw. “De vrouw kreeg verschillende messteken toegediend en ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht”, aldus Willemien Baert van het Brusselse parket.