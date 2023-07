Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Beersel vandaag

Interne­ring voor man die na discussie over oorlog in Oekraïne buurman doodstak

De 38-jarige man die in juni 2022 een 64-jarige man doodstak in Ganshoren, is door de Brusselse raadkamer geïnterneerd. Dat meldt La Capitale en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. Aanleiding voor de steekpartij zou een aanhoudend conflict tussen beide mannen geweest zijn over de oorlog in Oekraïne.