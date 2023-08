IN BEELD. Brusselse Meyboom voor de 715ste keer geplant

Op 9 augustus wordt traditiegetrouw de Meyboom geplant op de hoek van de Zand- en de Broekstraat. Zo herdenken de Gezellen van Sint-Laurentius de overwinning van de Brusselaars over Leuven, volgens de overlevering na een ruzie in staminee het Kattenhuis. Ondertussen is het al de 715e keer dat de boom wordt geplant.