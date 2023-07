Geen treinverkeer in Beersel nadat boom op bovenleiding waait

Man (28) zit week in de cel omdat hij vriendin ‘probeert te wurgen’ met Playstati­on-ka­bel. Nu blijkt dat ze verhaal verzonnen heeft

Een 28-jarige man uit Sint-Pieters-Leeuw is door de raadkamer onder voorwaarden vrijgelaten. Een maand geleden belandde hij even in de cel omdat hij volgens zijn ex haar had proberen wurgen met een Playstation-kabel. Hijzelf betwistte dit verhaal vanaf dag één. Terecht blijkt nu, want de vrouw trok haar verhaal in.