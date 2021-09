“Geen enkele Formule 1-wagen haalde dit weekend zo’n snelheid in Spa-Francorchamps.” Politierechter sneert naar directeur die over Brusselse Ring scheurt

Op weg van Brussel naar Rijsel werd L. op 14 april vorig jaar aan 185 kilometer per uur geflitst op de Brusselse Ring in Lot. Zijn advocate probeerde een veroordeling te voorkomen door de taalkaart te trekken. “Mijn cliënt komt uit Frankrijk en spreekt enkel Frans. Zijn verklaring werd in het Frans opgesteld en hij heeft altijd een vertaling gevraagd. Maar de dagvaarding ontving hij in het Nederlands. Er was geen Franstalige kopie bijgevoegd. Volgens mij is de strafvordering daardoor nietig.”