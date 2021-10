Frontale botsing op Alsembergsteenweg eist één dode en zes gewonden

Brussel Deliveroo in nauwe schoentjes: “Koeriers zijn géén zelfstandi­gen”

Het arbeidsauditoraat vraagt de Brusselse arbeidsrechtbank om de samenwerkingscontracten van maaltijdbezorgingsbedrijf Deliveroo met koeriers te herwaarderen. De vraag waarrond het proces draait is of de fietskoeriers die voor het bedrijf werken, dat doen als werknemer of zelfstandige. “De koeriers werknemers, geen onafhankelijke dienstverleners”, aldus het openbaar ministerie.

