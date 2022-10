Fietsen uit Alsemberg op weg naar Oekraïne: “Van mijn lokale fietswinkel, voor vervoer in Oekraïne”

Huizingen De Vrijheids­vrien­den zijn in de ban van de helden

De koninklijke fanfare De Vrijheidsvrienden uit Huizingen hervat na twee jaar gedwongen coronapauze haar concertreeks ‘In de ban van…’. Dit keer draait alles rond het thema ‘helden’. De gemaskerde helden uit strips en films als Superman, Captain America of The Incredibles leveren inspiratie. “Maar ook de mensen die ons land draaiende hielden tijdens de coronacrisis komen aan bod in het unieke totaalspektakel met muziek, toneel, filmbeelden en lichteffecten”, laten de mensen van de fanfare weten. “Zoals bij vorige edities wordt het luik toneel verzorgd door het jonge aanstormende talent van Weredi uit Lot. De muzikale leiding is in handen van dirigent Wim Stas.” Het optreden vindt plaats op zaterdag 22 oktober om 19.30 uur in de Don Boscokerk aan de Alsembergsesteenweg 130 in Buizingen. Een kaartje kost 12 euro in voorverkoop, 15 euro aan de kassa. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis binnen. Meer info op www.kf-devrijheidsvrienden.be.

18 oktober