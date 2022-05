Feest in Lot: Buurthuis Babbellot viert verjaardag met groot feest in Dworpsestraat

Dworp Terrein in woonwijk mogelijk vervuild met kankerver­wek­ken­de PFAS: “Eitjes van je kippen? Die gooi je voorlopig in de huisvuil­zak”

Omwonenden van een terrein in Dworp mogen geen eitjes meer eten van hun kippen en kunnen zelfgeteelde groenten maar beter ‘met mate’ verbruiken. Dat is het advies van OVAM nu er mogelijk sprake is van een PFAS-vervuiling op de site. De kankerverwekkende stof PFOS zou in de grond getrokken zijn na een zware brand in 2005.

