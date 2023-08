Extra stapsteen voor de natuur in Alsemberg

Streekgeno­ten gezocht die willen meedenken over hernieuwba­re energie in Pajotten­land

Het team Opgewekt Pajottenland is op zoek naar nieuwe leden om na te denken over energiebesparing en hernieuwbare energie in het Pajottenland. Bedoeling is om een viertal keer per jaar samen te komen met andere burgers om actief mee te werken aan concrete projecten op vlak van duurzame energie in de regio.