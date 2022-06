Expo over Dworpse wielerbroers wordt door succes hernomen in De Ceder en de Meent

De tentoonstelling over de Dworpse coureurs Rik en Flup Vandenbrande was een overrompelend succes op de voorbije jaarmarkt van Dworp. Wie de expo miste krijgt nu een tweede en zelfs een derde kans. In de vakantie strijkt de tentoonstelling neer van 5 juli tot 12 augustus in de kiosk van Woonzorgcentrum De Ceder langs de Grote Baan. De expo staat opgesteld helemaal achteraan in de galerij. Daarna verhuist de tentoonstelling in ingekorte vorm naar de foyer van CC de Meent en dat van 1 tot 25 september. Van het bijhorende boek gingen intussen al 400 exemplaren over de toonbank. Het kan nog steeds besteld worden via de website van het Heemkundig Genootschap.