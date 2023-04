Elektrisch laden in Beersel: hoeveel kost het? Of waar is het gratis? En hoeveel laadpunten worden er nog gepland?

Stad Brussel mocht erfpacht Ghelamco voor Eurostadi­on opzeggen

De beslissing van de stad Brussel om in 2018 de erfpacht op te zeggen die aan Ghelamco was gegeven om op het terrein van Parking C een voetbalstadion op te richten, was volledig rechtsgeldig. Dat heeft de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel vrijdag beslist. “De rechtbank oordeelt dat de overeenkomsten mochten opgezegd worden omdat er zich een geval van overmacht had voorgedaan”, zegt persrechter Els De Breucker. “De omgevingsvergunning voor het stadion was immers geweigerd.”