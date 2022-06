Eindelijk nog eens Kasteelfeesten: Camille in het voorprogramma, weg met plastic en geen vuurwerk meer. Vijf weetjes over hét feest van het jaar in Beersel

BeerselEind juni zijn het eindelijk nog eens Kasteelfeesten in Beersel. Gespreid over het weekend van 25 en 26 juni zakken 8.000 bezoekers af naar de kasteelweide en dat maakt van het evenement één van de grootste in de Zennevallei. Wij zetten alle nieuwigheden op een rij.

1. Mix van brouwerijen en eetgelegenheden

Volledig scherm Ook al in 2019 van de partij: Patchamama met lekker ijsjes. (archief) © Mozkito

Veertien standhouders moeten er voor zorgen dat de duizenden bezoekers op de weide geen honger of dorst hebben. “Dat is hetzelfde aantal als de voorbije edities”, weet burgemeester Hugo Vandaele (Lijst Burgemeester) van Beersel. “De helft zijn brouwers en de andere helft serveert eten.” En zo proeven we eind juni de biertjes van Boon, Belgoo, Den Herberg, 3 Fonteinen en Oud Beersel en kunnen we bij bierproeversvereniging De Lambikstoempers enkele speciale biertjes ontdekken. Herisem, Patchamama, het Boerenerf, IceArt, Whole Latte Love, het restaurant 3 Fonteinen, Saborso en Bakkerij Atelier Rustic zullen dan weer de honger stillen.

2. De grootste ster van de affiche… staat in het voorprogramma

Volledig scherm Camille is de ster op het podium zondag tijdens de Kasteelfeesten. © Joel Hoylaerts / Photonews

De trekkers zijn natuurlijk de artiesten op het podium. Op zaterdag opent Dansgroep Giants (16 uur) het muzikaal luik van de Kasteelfeesten en volgen Nouka (17.30 uur), Gene Thomas (20 uur) en Soulbrothers met onder andere ex-Beerselaar Wim Soutaer (22.15 uur). Op zondag staat de grootste naam op de affiche al om 14 uur geprogrammeerd: Camille. Opvallend was ze opent dus voor dansgroep Pirouette (15 uur) en gaat Bram & Lennert (16 uur) en Mama’s Jasje (18 uur) vooraf. “Camille werd geboekt toen ze nog niet zo bekend was”, legt Vandaele uit. “Haar carrière nam de voorbije maanden een hoge vlucht. Voor de Kasteelfeesten is dat een meevaller want dat betekent dat er zondagnamiddag al meteen veel volk op de weide zal zijn. Dat zal wel een jonger publiek zijn waarvan ik niet denk dat ze de hele dag blijven plakken.”

3. Middeleeuwse ridders behoren echt tot het verleden

Volledig scherm Een ridderspektakel krijgen we tijdens de Kasteelfeesten niet meer te zien. © Mozkito

Ook opvallend dit jaar: van het ridderspektakel is geen sprake meer. De middeleeuwse spelen keerden de voorbije jaren af en toe terug op de affiche maar volgens Vandaele is er een goede reden om het spektakel definitief te schrappen. “Er zijn nieuwe richtlijnen voor de brandveiligheid en dat betekent dat we met limieten zitten qua maximum aantal toeschouwers op een beperkte oppervlakte”, zegt hij. “In de praktijk kunnen er ongeveer drieduizend bezoekers tegelijk op de weide. Maar voor een riddershow moet er een grote oppervlakte afgebakend worden en dan daalt het aantal bezoekers erg snel. Daarom is beslist om het spektakel niet meer in te plannen. Bovendien voorzien we een extra nooduitgang om helemaal conform te zijn.”

4. Geen vuurwerk meer en zelfs geen lichtspektakel als afsluiter

Volledig scherm Een archiefbeeld van het vuurwerk aan het Kasteel van Beersel. © rv/visitbeersel

Ook afwezig: de grote vuurwerkshow waarvoor heel wat Beerselaars zondagavond bleven plakken op de weide. “Dat vuurwerk doen we niet meer omdat we rekening houden met dierenwelzijn”, zegt Vandaele. “We weten dat de dieren daarvan angstig worden en dat ze in het ergste geval zelfs overlijden aan een hartaanval. Daarom is beslist om geen vuurwerk meer af te schieten. Een lichtspektakel was misschien een perfect alternatief geweest maar dat is er dit keer ook niet. Je moet weten dat alles georganiseerd en geprogrammeerd werd toen corona nog roet in het eten kon gooien. En dus is er bewust voorzichtig geprogrammeerd geweest. Want als je grote animatie inboekt wanneer die dan door een nieuwe coronagolf geannuleerd moet worden zit je toch met een probleem. Niets sluit uit dat we bij de volgende editie een lichtspektakel organiseren.”

5. Weg met plastic en iedereen de fiets op

Volledig scherm Geen plastic meer op de kasteelweide. De voorbije jaren werden de biertjes wel al in proeversglazen geschonken. © Mozkito

Duurzaamheid is net als op andere grote evenementen in Vlaanderen meer dan ooit een thema. En dus blijven de Kasteelfeesten niet achter. “We kiezen voor herbruikbare materialen”, weet Vandaele. “Van de borden tot de bekers waar uit gedronken wordt, alles zal afwasbaar zijn. Als gemeente voorzien we dit keer het hele systeem voor de standhouders zodat zij er hun hoofd niet in moeten breken. Nadien bekijken we dan hoe we alles verder in de toekomst aanpakken. Het is geen mega-evenement dus ik denk wel dat we het kunnen bolwerken en dat er geen problemen zullen zijn.” Meer dan ooit roept Beersel wel op om met de fiets te komen. “Ook dat past in dat duurzaamheidsverhaal”, zegt Vandaele. “Wie met de fiets komt kan mee doen aan een tombola waarmee een prijs van 100 euro gewonnen kan worden. We voorzien voldoende fietsenstallingen en we maken de straat voor het kasteel zelfs verkeersvrij tussen de spoorlijn en het kruispunt met de Nering. Vandaar kunnen automobilisten met de auto in een lus rechtsomkeer maken. Dat komt zeker ook de veiligheid ten goede.”

Kaarten kosten 3 euro in voorverkoop en 4 euro aan de kassa. Info op deze link.

Volledig scherm De affiche van de Kasteelfeesten in Beersel © rv