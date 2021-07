Eind goed, al goed. Francisco (21) riskeerde celstraf nadat achtervolging op inbrekers verkeerd afloopt, maar rechter spreekt hem nu vrij

Tiener verdacht van poging tot moord nadat hij inbrekers achter­volgt en ramt: “Ik duwde in paniek gaspedaal in”

25 augustus De 19-jarige Francisco Da Silva riskeert voor de rechter te moeten verschijnen voor poging tot moord en verboden wapenbezit. Hij zette zaterdagnacht de achtervolging in op drie inbrekers in Beersel, maar die hielden plots halt. “Ik reed in paniek tegen hun wagen omdat een van hen misschien naar een wapen wilde grijpen”, zegt hij. Het parket ziet het anders. Hij was in het bezit van een wapenstok en een mes. Het trio kon ontkomen.